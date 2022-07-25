Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера

Катерина Байндл сыграет в основной сетке грунтового турнира в Варшаве, несмотря на поражение в последнем раунде квалификации.

24 июля украинка проиграла Джесике Малечковой (Чехия) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Статус лаки-лузера Катерина получила после снятия Юлии Путинцевой (Казахстан) из-за травмы левого запястья.

В первом круге основной сетки украинка сыграет против Ирины Бегу (Румыния), которая только что выиграла трофей в Палермо (Италия).