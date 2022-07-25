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  4. Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера
WTA
25 июля 2022, 03:57 | Обновлено 25 июля 2022, 04:04
26
0

Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера

Украинка все-таки сыграет в основной сетке в Варшаве

25 июля 2022, 03:57 | Обновлено 25 июля 2022, 04:04
26
0
Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера
Instagram. Катерина Байндл

Катерина Байндл сыграет в основной сетке грунтового турнира в Варшаве, несмотря на поражение в последнем раунде квалификации.

24 июля украинка проиграла Джесике Малечковой (Чехия) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Статус лаки-лузера Катерина получила после снятия Юлии Путинцевой (Казахстан) из-за травмы левого запястья. 

В первом круге основной сетки украинка сыграет против Ирины Бегу (Румыния), которая только что выиграла трофей в Палермо (Италия).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Варшава Джесика Малечкова Ирина Бегу Юлия Путинцева
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Источник Sport.ua
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