WTA25 июля 2022, 03:57 | Обновлено 25 июля 2022, 04:04
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Катерина Байндл второй раз подряд получила статус лаки-лузера
Украинка все-таки сыграет в основной сетке в Варшаве
25 июля 2022, 03:57 | Обновлено 25 июля 2022, 04:04
26
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Катерина Байндл сыграет в основной сетке грунтового турнира в Варшаве, несмотря на поражение в последнем раунде квалификации.
24 июля украинка проиграла Джесике Малечковой (Чехия) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 2:6.
Статус лаки-лузера Катерина получила после снятия Юлии Путинцевой (Казахстан) из-за травмы левого запястья.
В первом круге основной сетки украинка сыграет против Ирины Бегу (Румыния), которая только что выиграла трофей в Палермо (Италия).
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