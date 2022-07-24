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Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 21:57 |
1100
0

Защитник Десны перешел в Баварию Хоф

Вадим Жук будет выступать в одном из низших дивизионов Германии

24 июля 2022, 21:57 |
1100
0
Защитник Десны перешел в Баварию Хоф
bayern-hof.de

31-летний правый защитник «Десны» Вадим Жук продолжит карьеру в Германии.

Бек на правах свободного агента перешел в «Баварию» из города Хоф, подписав контракт, срок которого не раскрывается.

В «Баварии» из Хофа Жук станет вторым украинцем в составе. В начале июля этот клуб подписал 31-летнего форварда Сергея Загинайлова, который последние три сезона провел в «Альянсе».

23 июля Жук уже успел дебютировать за «Баварию» Хоф, проведя полный матч в гостях против «Ноймаркта» (0:1).

«Бавария» Хоф выступает в пятом по рангу дивизионе системы лиг немецкого футбола – Оберлиге Бавария Север.

Ранее УПЛ-2021/22 Жук провел 6 матчей, которые стали для него премьерными в элитарном украинском дивизионе. В Первой лиге на счету Жука почти 200 матчей за разные команды.

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