Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч

24 июля в Ужгороде состоялся большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.

За сборную легенд футбола играли известные украинские футболисты прошлого, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань, Евгений Селезнев и другие.

За команду сборной звезд сыграли Андрей Бедняков, Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Alekseev, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.

Игра завершилась победой легенд футбола (8:7). На встрече было собрано более 1 млн грн для ВСУ.

Благотворительный матч

24 июля, Ужгород

Сборная легенд футбола – Сборная звезд – 8:7