Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Во время встречи в Ужгороде было собрано более 1 млн грн для ВСУ
24 июля в Ужгороде состоялся большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.
За сборную легенд футбола играли известные украинские футболисты прошлого, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань, Евгений Селезнев и другие.
За команду сборной звезд сыграли Андрей Бедняков, Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Alekseev, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.
Игра завершилась победой легенд футбола (8:7). На встрече было собрано более 1 млн грн для ВСУ.
Благотворительный матч
24 июля, Ужгород
Сборная легенд футбола – Сборная звезд – 8:7
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