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24 июля 2022, 21:45 | Обновлено 24 июля 2022, 22:02
1900
1

Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч

Во время встречи в Ужгороде было собрано более 1 млн грн для ВСУ

24 июля 2022, 21:45 | Обновлено 24 июля 2022, 22:02
1900
1
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
UA-Football

24 июля в Ужгороде состоялся большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.

За сборную легенд футбола играли известные украинские футболисты прошлого, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань, Евгений Селезнев и другие.

За команду сборной звезд сыграли Андрей Бедняков, Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Alekseev, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.

Игра завершилась победой легенд футбола (8:7). На встрече было собрано более 1 млн грн для ВСУ.

Благотворительный матч

24 июля, Ужгород

Сборная легенд футбола – Сборная звезд – 8:7

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Источник Sport.ua
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Remark
Военные на трибунах, гражданские на трибунах...аншлаг! Надеюсь там о безопасности и плане эвакуации подумали заранее и главное всем посетителям ее сказали.
П.С. У Кобина уже такая пачка, что глаза как у китайца...)))
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