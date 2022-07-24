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24 июля 2022, 20:35 | Обновлено 24 июля 2022, 20:36
306
0

Яркая ничья. Динамо U-19 сыграло против Славии

Второй матч на турнире в Чехии

24 июля 2022, 20:35 | Обновлено 24 июля 2022, 20:36
306
0
Яркая ничья. Динамо U-19 сыграло против Славии
ФК Динамо Киев

В рамках международного турнира «Динамо» U-19 провело матч против пражской «Славии» U-19. Игра завершилась со счетом 2:2, у киевлян забивали Слесар и Яцык.

После двух матчей по дополнительным показателям в финал вышла «Славия», а «Динамо» U-19 сыграет против «Спарты» в матче за 3-е место.

Славия (Прага, Чехия) – Динамо (Киев, Украина) – 2:2
Голы: Дуфек (54), Хайек (56) – Слесар (33), Яцык (38)

Динамо: 1. Погорилый – 20. Гусев, 17. Филатов (3. Балаба, 57), 4. Боль, 8. Бенедюк – 22. Саленко (11. Грохольский, 47), 6. Яцык (к), 10. Царенко, 7. Слесар (19. Маткевич, 41), 13. Кремчанин (21. Василец, 60) – 23. Дзень (9. Горбач, 50)

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Источник ФК Динамо Киев
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