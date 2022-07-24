Шахтер планирует матч с Аяксом, Траоре работает в общей группе
Спарринг не отменен
«Шахтер» на официальном сайте сообщает, что команда готовится к контрольному матчу против «Аякса» 26 июля.
Ранее сообщалось, что игра может быть отменена из-за вспышки коронавируса в амстердамской команде.
Из кадровых новостей стоит отметить, что Сергей Кривцов вновь занимается в общей группе, вернулся к командным упражнениям и Артем Бондаренко, частично вместе с партнерами тренируются Лассина Траоре и Невен Джурасек, а вот Николай Матвиенко пока работает по индивидуальной программе.
Игор Йовичевич продолжает активно привлекать к процессу игроков юношеского состава.
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