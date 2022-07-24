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  4. Шахтер планирует матч с Аяксом, Траоре работает в общей группе
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 19:12 |
193
0

Шахтер планирует матч с Аяксом, Траоре работает в общей группе

Спарринг не отменен

24 июля 2022, 19:12 |
193
0
Шахтер планирует матч с Аяксом, Траоре работает в общей группе
ФК Шахтер. Лассина Траоре

«Шахтер» на официальном сайте сообщает, что команда готовится к контрольному матчу против «Аякса» 26 июля.

Ранее сообщалось, что игра может быть отменена из-за вспышки коронавируса в амстердамской команде.

Из кадровых новостей стоит отметить, что Сергей Кривцов вновь занимается в общей группе, вернулся к командным упражнениям и Артем Бондаренко, частично вместе с партнерами тренируются Лассина Траоре и Невен Джурасек, а вот Николай Матвиенко пока работает по индивидуальной программе.

Игор Йовичевич продолжает активно привлекать к процессу игроков юношеского состава.

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Шахтер Донецк Лассина Траоре Николай Матвиенко Сергей Кривцов
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Источник ФК Шахтер Донецк
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