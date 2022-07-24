Неплохой старт. Брюгге начал чемпионат с победы, Соболь вышел на замену

В чемпионате Бельгии стартовал 1-й тур, а «Брюгге» открывал сезон матчем против «Генка». Хозяева в результативном матче добыли победу со счетом 3:2.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену на 61-й минуте.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур

Брюгге - Генк 3:2

Голы: Ольсен, 22, 90+2, Ванакен, 60 - Дессерс, 30, Тресор, 47