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Бельгия
24 июля 2022, 18:30 | Обновлено 24 июля 2022, 18:42
220
0

Неплохой старт. Брюгге начал чемпионат с победы, Соболь вышел на замену

Новый сезон украинца в Бельгии

24 июля 2022, 18:30 | Обновлено 24 июля 2022, 18:42
220
0
Неплохой старт. Брюгге начал чемпионат с победы, Соболь вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бельгии стартовал 1-й тур, а «Брюгге» открывал сезон матчем против «Генка». Хозяева в результативном матче добыли победу со счетом 3:2.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену на 61-й минуте.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур

Брюгге - Генк 3:2
Голы: Ольсен, 22, 90+2, Ванакен, 60 - Дессерс, 30, Тресор, 47

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Источник Sport.ua
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