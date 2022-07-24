Бельгия24 июля 2022, 18:30 | Обновлено 24 июля 2022, 18:42
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Неплохой старт. Брюгге начал чемпионат с победы, Соболь вышел на замену
Новый сезон украинца в Бельгии
24 июля 2022, 18:30 | Обновлено 24 июля 2022, 18:42
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В чемпионате Бельгии стартовал 1-й тур, а «Брюгге» открывал сезон матчем против «Генка». Хозяева в результативном матче добыли победу со счетом 3:2.
Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену на 61-й минуте.
Чемпионат Бельгии. 1-й тур
Брюгге - Генк 3:2
Голы: Ольсен, 22, 90+2, Ванакен, 60 - Дессерс, 30, Тресор, 47
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