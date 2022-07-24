Италия24 июля 2022, 16:56 | Обновлено 24 июля 2022, 17:11
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ВИДЕО. Дебют Зинченко, МЮ готов отдать Роналду, ставим на Андерлехт
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 июля 2022, 16:56 | Обновлено 24 июля 2022, 17:11
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1. Аталанта намерена продать Коваленко
2. Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду
3. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
4. Прогноз матча Андерлехт - Остенде
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