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  4. ВИДЕО. Дебют Зинченко, МЮ готов отдать Роналду, ставим на Андерлехт
Италия
24 июля 2022, 16:56 | Обновлено 24 июля 2022, 17:11
355
0

ВИДЕО. Дебют Зинченко, МЮ готов отдать Роналду, ставим на Андерлехт

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 июля 2022, 16:56 | Обновлено 24 июля 2022, 17:11
355
0
ВИДЕО. Дебют Зинченко, МЮ готов отдать Роналду, ставим на Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Аталанта намерена продать Коваленко
2. Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду
3. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
4. Прогноз матча Андерлехт - Остенде

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Источник Sport.ua
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