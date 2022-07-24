ВИДЕО. Дебют Зинченко, МЮ готов отдать Роналду, ставим на Андерлехт

1. Аталанта намерена продать Коваленко

2. Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду

3. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал

4. Прогноз матча Андерлехт - Остенде

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