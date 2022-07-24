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  4. Днепр-1 уже не планирует продажу Довбика. Игрок может остаться в команде
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 15:10 |
772
2

Днепр-1 уже не планирует продажу Довбика. Игрок может остаться в команде

Похоже, форвард останется в команде

24 июля 2022, 15:10 |
772
2
Днепр-1 уже не планирует продажу Довбика. Игрок может остаться в команде
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, на этот момент «Днепр-1» уже не планирует продажу ведущего форварда Артема Довбика.

Пока что нет ни одного конкретного предложения, а кроме этого клуб хочет успешно выступить в еврокубках, поэтому сейчас говорить о продаже не приходится.

Если ничего не случится, то Довбик еще один сезон проведет в УПЛ.

Ранее сообщалось, что игрока хотели приобрести «Торино», «Ноттингем Форест» и ряд турецких клубов.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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И правильно. Днепр-1 ещё поборется с Динамо Киев за чемпионство в новом сезоне
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