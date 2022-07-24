Днепр-1 уже не планирует продажу Довбика. Игрок может остаться в команде

По информации журналиста Игоря Цыганыка, на этот момент «Днепр-1» уже не планирует продажу ведущего форварда Артема Довбика.

Пока что нет ни одного конкретного предложения, а кроме этого клуб хочет успешно выступить в еврокубках, поэтому сейчас говорить о продаже не приходится.

Если ничего не случится, то Довбик еще один сезон проведет в УПЛ.

Ранее сообщалось, что игрока хотели приобрести «Торино», «Ноттингем Форест» и ряд турецких клубов.