Украина. Премьер лига24 июля 2022, 15:10 |
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Днепр-1 уже не планирует продажу Довбика. Игрок может остаться в команде
Похоже, форвард останется в команде
24 июля 2022, 15:10 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, на этот момент «Днепр-1» уже не планирует продажу ведущего форварда Артема Довбика.
Пока что нет ни одного конкретного предложения, а кроме этого клуб хочет успешно выступить в еврокубках, поэтому сейчас говорить о продаже не приходится.
Если ничего не случится, то Довбик еще один сезон проведет в УПЛ.
Ранее сообщалось, что игрока хотели приобрести «Торино», «Ноттингем Форест» и ряд турецких клубов.
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