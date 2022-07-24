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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Два года с Луческу жили европейской жизнью»
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 09:54 |
282
0

Сергей СИДОРЧУК: «Два года с Луческу жили европейской жизнью»

Капитан «Динамо» – о работе с Мирчей Луческу

24 июля 2022, 09:54 |
282
0
Сергей СИДОРЧУК: «Два года с Луческу жили европейской жизнью»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Вчера, 23 июля, исполнилось ровно 2 года с того момента, как Мирча Луческу возглавил «Динамо» Киев. Капитан команды Сергей Сидорчук поблагодарил тренера за его работу:

«Сегодня ровно два года с нами новый тренерский штаб. Мы подумали от имени команды, хотели бы выразить благодарность, сказать спасибо, эти два года мы не просуществовали, а прожили настоящей футбольной европейской жизнью».

Это большая заслуга тренерского штаба, и мы от имени всей команды хотим сказать большое спасибо. Надеюсь, будем продолжать так и дальше».

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Источник ФК Динамо Киев
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