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24 июля 2022, 07:59 | Обновлено 24 июля 2022, 08:00
580
0

Сборная звезд – сборная легенд. Благотворительный матч Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 июля в 17:00 видеотрансляцию благотворительного матча

24 июля 2022, 07:59 | Обновлено 24 июля 2022, 08:00
580
0
Сборная звезд – сборная легенд. Благотворительный матч Смотреть онлайн LIVE
Football Hub

24 июля в 17:00 состоится большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.

За сборную легенд футбола будут играть известные украинские футболисты прошлого, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань и другие.

За команду сборной звезд сыграют Андрей Бедняков, Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Алексеев, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.

Сборная звезд – сборная легенд. Благотворительный матч. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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