24 июля в 17:00 состоится большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.

За сборную легенд футбола будут играть известные украинские футболисты прошлого, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань и другие.

За команду сборной звезд сыграют Андрей Бедняков, Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Алексеев, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.

Сборная звезд – сборная легенд. Благотворительный матч. Смотреть онлайн. LIVE