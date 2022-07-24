БАБАТУНДЕ: Играл против Коноплянки и Ярмоленко. Но Месси – лучший из всех
Нигерийский форвард вспомнил, как противостоял Лионелю Месси на чемпионате мира
Нигерийский форвард Майкл Бабатунде, игравший в свое время за «Кривбасс» и «Волынь», сейчас выступает в албанском клубе «Лачи».
«Такова футбольная жизнь. Невозможно все время играть только против звезд мирового футбола. Да, было время, я играл против Месси, Агуэро, Игуаина и Ди Марии. Но смысл думать и вспоминать о том, что было? Сегодня нужно уже концентрироваться на «Петрокубе» (в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций «Лачи» и молдавский «Петрокуб» сыграли вничью со счетом 0:0 – прим. ред.).
Месси? Конечно, он лучший игрок мира. Он тогда нам положил два гола и вытащил в одиночку свою сборную. Но мы тоже смотрелись достойно (проиграли 2:3 – прим. ред.) Я думаю, если бы его тогда не было на поле в том матче, мы бы точно не проиграли.
Я играл и против всех бразильцев из «Шахтера», и против лучших украинских футболистов, как Коноплянка и Ярмоленко, и за сборную играл против многих известных мировых футболистов. Но Месси – лучший из всех. Так как он играет, не может никто».
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