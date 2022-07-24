ФОТО. Вице-президент немецкого Бундестага посетила арену Черноморца

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт в сопровождении представителей Одесской областной военной администрации посетила домашнюю арену «Черноморца». В начале встречи с руководством команды госпожа Катрин получила несколько подарков. Анатолий Мисюра подарил уважаемой гостье вымпел с гербом футбольного клуба «Черноморец», а также футболку с символикой Украины и надписью «Чужого не надо, свое не отдадим».

В клубном музее госпожа Катрин ознакомилась со спортивными достижениями «моряков» и оставила пожелание одесскому клубу как можно скорее сыграть в Лиге Чемпионов. После завершения экскурсии по арене Катрин Геринг-Экардт поделилась своими впечатлениями от увиденного.

«Я очень надеюсь, что смогу увидеть в Одессе футбол уже в ближайшее время. Я сохраню ваш подарок, надеюсь, что футбол в Одессе и Украине в целом ждет подъем».