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  4. ФОТО. Вице-президент немецкого Бундестага посетила арену Черноморца
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 04:57 |
94
0

ФОТО. Вице-президент немецкого Бундестага посетила арену Черноморца

Одесский клуб принимал Катрин Геринг-Экардт

24 июля 2022, 04:57 |
94
0
ФОТО. Вице-президент немецкого Бундестага посетила арену Черноморца
ФК Черноморец

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт в сопровождении представителей Одесской областной военной администрации посетила домашнюю арену «Черноморца». В начале встречи с руководством команды госпожа Катрин получила несколько подарков. Анатолий Мисюра подарил уважаемой гостье вымпел с гербом футбольного клуба «Черноморец», а также футболку с символикой Украины и надписью «Чужого не надо, свое не отдадим».

В клубном музее госпожа Катрин ознакомилась со спортивными достижениями «моряков» и оставила пожелание одесскому клубу как можно скорее сыграть в Лиге Чемпионов. После завершения экскурсии по арене Катрин Геринг-Экардт поделилась своими впечатлениями от увиденного.

«Я очень надеюсь, что смогу увидеть в Одессе футбол уже в ближайшее время. Я сохраню ваш подарок, надеюсь, что футбол в Одессе и Украине в целом ждет подъем».

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Черноморец Одесса Катрин Геринг-Экардт
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Источник ФК Черноморец
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