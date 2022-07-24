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  4. Ордец забил гол в товарищеском матче Бохума
Германия
24 июля 2022, 02:22 |
54
0

Ордец забил гол в товарищеском матче Бохума

Защитник нанес результативный удар в конце первого тайма

24 июля 2022, 02:22 |
54
0
Ордец забил гол в товарищеском матче Бохума
twitter.com/VfLBochum1848

Немецкий «Бохум» провел товарищеский матч с турецким «Антальяспором». Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 6:2.

Результативным ударом на 41-й минуте отличился украинский защитник Иван Ордец, сравнявший счет (1:1).

Защитник провел на поле всю встречу.

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Бохум товарищеские матчи Иван Ордец Антальяспор
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Источник Sport.ua
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