Германия24 июля 2022, 02:22 |
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Ордец забил гол в товарищеском матче Бохума
Защитник нанес результативный удар в конце первого тайма
24 июля 2022, 02:22 |
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Немецкий «Бохум» провел товарищеский матч с турецким «Антальяспором». Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 6:2.
Результативным ударом на 41-й минуте отличился украинский защитник Иван Ордец, сравнявший счет (1:1).
Защитник провел на поле всю встречу.
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