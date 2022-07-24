Виталий Сачко поборется с австрийцем за право выхода в основу Китцбюэля

Украинский теннисист Виталий Сачко уверенно обыграл Эвана Фернесса в первом раунде квалификации грунтового турнира АТР в Китцбюэле (Австрия). Матч закончился со счетом 7:5, 6:3 за 1 час и 26 минут. Для украинца эта победа стала второй над Эваном, первую он одержал в 2021 на фьючерсе в Яблонец-над-Нисоу (Чехия).

Далее Виталий сыграет с Себастьяном Офнером (Австрия). Австриец, в свою очередь, в первом раунде обыграл Павла Котова (россия).

Теннисисты выйдут на корт 24 июля не ранее 13:00 по Киеву.