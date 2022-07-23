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  4. Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии
Молодежные турниры
23 июля 2022, 20:45 |
1379
1

Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии

Юношеская команда киевлян стартовала с победы

23 июля 2022, 20:45 |
1379
1
Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии
ФК Динамо Киев

«Динамо» U-19 стартовала на международном турнире в Чехии матчем против «Астон Виллы» U-19.

Киевляне выиграли 1:0 благодаря голу Кремчанина. В воскресенье «Динамо» сыграет против пражской «Славии».

Турнир CEE Cup 2022

«Динамо» U-19 (Киев, Украина) – «Астон Вилла» U-19 (Бирмингем, Англия) – 1:0
Гол: Кремчанин (71, с пенальти)

«Динамо»: 12. Авраменко, 20. Гусев, 4. Боль, 17. Филатов, 8. Бенедюк, 6. Яцык, 22. Саленко, 19. Маткевич, 7. Слесар, 10. Царенко, 9. Горбач

На замену выходили: 36. Дзень, 13. Кремчанин, 3. Балаба, 28. Билоконь,14. Килевой.

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Источник ФК Динамо Киев
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