НЕЙМАР: «Хочу остаться в ПСЖ, у меня контракт. Клуб ничего не говорил»

Форвард ПСЖ Неймар не собирается никуда уходить из команды, а руководство ему не говорили о желании его продать.

«Я хочу остаться в ПСЖ. Не знаю, какие планы у клуба, но мне никто ничего не говорил. У меня контракт на несколько лет, так что не о чем говорить».

«Критика? Мне уже нечего доказывать, все знают, как я играю и что могу делать на поле», - сказал Неймар.

В минувшем сезоне игрок забил 13 голов и сделал 8 ассистов.