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  4. НЕЙМАР: «Хочу остаться в ПСЖ, у меня контракт. Клуб ничего не говорил»
Франция
23 июля 2022, 20:12 |
151
0

НЕЙМАР: «Хочу остаться в ПСЖ, у меня контракт. Клуб ничего не говорил»

Игрок не планирует покидать Париж

23 июля 2022, 20:12 |
151
0
НЕЙМАР: «Хочу остаться в ПСЖ, у меня контракт. Клуб ничего не говорил»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Неймар не собирается никуда уходить из команды, а руководство ему не говорили о желании его продать.

«Я хочу остаться в ПСЖ. Не знаю, какие планы у клуба, но мне никто ничего не говорил. У меня контракт на несколько лет, так что не о чем говорить».

«Критика? Мне уже нечего доказывать, все знают, как я играю и что могу делать на поле», - сказал Неймар.

В минувшем сезоне игрок забил 13 голов и сделал 8 ассистов.

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Источник Get French Football News
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