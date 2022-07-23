Кривбасс прибыл на третий тренировочный сбор

Клуб УПЛ «Кривбасс» в рамках подготовки к новому сезону прибыл на третий тренировочный сбор. Первые два проходили в Кривом Роге, а третий состоится на Закарпатье.

Команда проведет ряд контрольных матчей. Уже есть договоренность о спаррингах с «Минаем» и «Севлюшем».

Сбор завершится 6 августа.