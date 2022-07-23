Украина. Премьер лига23 июля 2022, 18:57 |
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Кривбасс прибыл на третий тренировочный сбор
Команда Вернидуба продолжает подготовку к сезону
23 июля 2022, 18:57 |
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Клуб УПЛ «Кривбасс» в рамках подготовки к новому сезону прибыл на третий тренировочный сбор. Первые два проходили в Кривом Роге, а третий состоится на Закарпатье.
Команда проведет ряд контрольных матчей. Уже есть договоренность о спаррингах с «Минаем» и «Севлюшем».
Сбор завершится 6 августа.
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