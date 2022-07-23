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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 18:57 |
92
0

Кривбасс прибыл на третий тренировочный сбор

Команда Вернидуба продолжает подготовку к сезону

23 июля 2022, 18:57 |
92
0
Кривбасс прибыл на третий тренировочный сбор
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» в рамках подготовки к новому сезону прибыл на третий тренировочный сбор. Первые два проходили в Кривом Роге, а третий состоится на Закарпатье.

Команда проведет ряд контрольных матчей. Уже есть договоренность о спаррингах с «Минаем» и «Севлюшем».

Сбор завершится 6 августа.

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Источник ФК Кривбасс
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