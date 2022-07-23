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  4. Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»
Англия
23 июля 2022, 18:27 |
395
0

Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»

В клубе довольны подписанием украинца

23 июля 2022, 18:27 |
395
0
Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»
ФК Арсенал

Технический директор «Арсенала» Эду прокомментировал трансфер украинца Александра Зинченко, которого приобрели у «Манчестер Сити».

«Я очень доволен тем, как мы работаем на трансферном рынке. У нас был план, а Зинченко был в списке нужных нам игроков. Мы проявились активность в переговорах с «Манчестер Сити», в переговорах с агентами. Мы очень рады, потому что я считаю, что у Зинченко есть качества, которые выведут «Арсенал» на новый уровень».

«Наш тренер Микель Артета уже работал с Алексом, он знает его качества и характеристики. Радует, что нам удалось все сделать быстро, поэтому Зинченко уже в составе, уже готовится с нами к сезону», - сказал Эду.

Зинченко получил 4-летний контракт.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Эду
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Источник ФК Арсенал Лондон
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