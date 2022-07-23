Тарас СТЕПАНЕНКО: «Старт был ужасным, но у Шахтера новая команда»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко оценил первый спарринг в сезоне. Команда сыграла 3:3 с «Фортуной».

– На правах лидера резюмируй первый спарринг на летних сборах.

– Было много ошибок: как индивидуальных, так и при выходе из обороны в атаку. Первые десять минут и вовсе были ужасными, но мы должны понимать, что сейчас строится новая команда. У «Шахтера» много молодых игроков, новый тренер и требования. Нужно работать, после недели тренировок мы не можем сказать, что уже набрали оптимальную форму. Главное, впоследствии нам удалось выравнять игру, показать характер. 3:3 – закономерный результат, но впереди много работы.

– В чем были основные трудности?

– В первом тайме, особенно в первые 15–20 минут, соперник очень хорошо прессинговал. Для нас это не стало сюрпризом, ведь мы готовились к такой игре, но было тяжело. Пока что на тренировках мы не отрабатываем сопротивление, а тут была команда, которой через неделю стартовать в чемпионате. «Фортуна» показывала неплохие скорости, а после двух месяцев паузы тяжеловато оптимально противостоять. Считаю, именно это привело нас ко многим ошибкам и трудностям.

– Сколько времени понадобится на адаптацию и на сплочение коллектива?

– Главный тренер сказал, что предпочитает 6 недель подготовки, но у нас есть только 5. Так что неделю нам нужно наверстать и работать с двойными требованиями. Времени будет достаточно, нас ждут тяжелые и интересные матчи с сильными оппонентами – шаг за шагом идем к оптимальной форме.

– Своими действиями на поле остался доволен?

– Очень редко остаюсь доволен собой, главное, чтобы команда побеждала. Я достаточно самокритичен, так что мне как никому другому нужно работать.

– Тем не менее ты отличился голом. Было ощущение до матча, что удастся записать гол в свой актив?

– Была чуйка. Когда Витя готовился пробивать, я подумал, что у него непредсказуемый удар. Решил, что надо идти на вратаря, так как Витя может хорошенько приложится, так что нужно быть готовым на добивании. Так все и получилось! Я доволен, так как забитый гол – это всегда хорошо. Мы его заслужили.

– Как ставишь задачи перед собой, учитывая, что остаешься одним из наиболее опытных игроков «Шахтера»?

– Я понимаю, что сегодня на поле я не только игрок, но и помощник тренера. Мне понятны все его требования, и я должен подсказывать молодым игрокам, чтобы их адаптация проходила быстрее. Ребята из Академии всегда мечтали попасть в первую команду, но они всегда говорили, что тяжело конкурировать, ведь раньше было много классных футболистов из Бразилии и Европы. В этой ситуации они получили очень большой шанс, и я вместе с тренерским штабом буду ставить перед ними очень высокие требования. Все должны понимать, что это «Шахтер» – команда, которая должна всегда побеждать, вне зависимости от ситуации вне и внутри. Моя задача – немного подталкивать молодых к этому и добиваться результата.

– Помнишь себя в таком же возрасте?

– Да, помню. Но тогда ситуация была другой. Я пришел в команду, которая выиграла Кубок УЕФА, постоянно тянулся к таким игрокам, как Фернандиньо, Срна, постоянно смотрел, что они делают, и пытался расти. Сейчас же я, Кривцов, Пятов, Матвиенко должны быть примером для молодежи.

– Какие советы даешь молодежи?

– Главное, чтобы во время матчей и тренировок ребята полностью выкладывались и выполняли все указания. Надо трудиться, ведь талант есть у всех, но благодаря работе и таланту можно много достичь.