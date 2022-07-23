Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский защитник Ярослав Ракицкий получил неожиданное предложение - от бразильского клуба «Ботафого».

С командой сейчас работает экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру. Ракицкий отказался от переезда в Бразилию.

Что касается варианта с «Шахтером», то клуб не продал Николая Матвиенко, что, вероятно, послужило причиной срыва подписания контракта с Ракицким.

Ярослав, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.