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  4. Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 15:30 |
260
0

Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру

«Ботафого» был готов пригласить украинца

23 июля 2022, 15:30 |
260
0
Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский защитник Ярослав Ракицкий получил неожиданное предложение - от бразильского клуба «Ботафого».

С командой сейчас работает экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру. Ракицкий отказался от переезда в Бразилию.

Что касается варианта с «Шахтером», то клуб не продал Николая Матвиенко, что, вероятно, послужило причиной срыва подписания контракта с Ракицким.

Ярослав, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

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Ярослав Ракицкий Игорь Цыганык Шахтер Донецк Ботафого
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Источник Циганик LIVE
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