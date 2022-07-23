Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру
«Ботафого» был готов пригласить украинца
По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский защитник Ярослав Ракицкий получил неожиданное предложение - от бразильского клуба «Ботафого».
С командой сейчас работает экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру. Ракицкий отказался от переезда в Бразилию.
Что касается варианта с «Шахтером», то клуб не продал Николая Матвиенко, что, вероятно, послужило причиной срыва подписания контракта с Ракицким.
Ярослав, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.
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