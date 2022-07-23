Англия23 июля 2022, 14:47 | Обновлено 23 июля 2022, 14:48
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ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
Традиционное посвящение в новой команде
23 июля 2022, 14:47 | Обновлено 23 июля 2022, 14:48
3264
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Украинец Александр Зинченко после перехода из «Манчестер Сити» в «Арсенал» исполнил песню перед новыми партнерами по команде.
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