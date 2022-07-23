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  4. ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
Англия
23 июля 2022, 14:47 | Обновлено 23 июля 2022, 14:48
3264
2

ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале

Традиционное посвящение в новой команде

23 июля 2022, 14:47 | Обновлено 23 июля 2022, 14:48
3264
2
ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
arsenal.com

Украинец Александр Зинченко после перехода из «Манчестер Сити» в «Арсенал» исполнил песню перед новыми партнерами по команде.

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Источник Sport.ua
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Remark
Чё не "ой у лузі червона калина" или что-то другое с украинского репертуара?
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+2
Сергій Ткач
Теж чекав, що він заспіває новим одноклубникам "Червону калину" або ще якусь класну українську пісню. Ех, Зіно, Зіно...
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0
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