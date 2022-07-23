Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом
В стане амстердамцев несколько игроков заразились COVID-19
Нидерландский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о том, что у некоторых игроков команды, находящейся ныне на сборе в Австрии, был диагностирован ковид.
По этой причине «Аякс» отменил запланированный на сегодня товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта», предварительно проконсультировавшись с немецким клубом.
Сегодня же «Аякс» без футболистов, получивших положительные тесты на коронавирус, вернется самолетом в Амстердам.
Судьба товарищеского матча «Аякса» против «Шахтера», который запланирован на 26 июля, пока остается неизвестной.
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