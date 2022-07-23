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  4. Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом
Нидерланды
23 июля 2022, 12:51 |
100
0

Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом

В стане амстердамцев несколько игроков заразились COVID-19

23 июля 2022, 12:51 |
100
0
Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом
ajax.nl

Нидерландский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о том, что у некоторых игроков команды, находящейся ныне на сборе в Австрии, был диагностирован ковид.

По этой причине «Аякс» отменил запланированный на сегодня товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта», предварительно проконсультировавшись с немецким клубом.

Сегодня же «Аякс» без футболистов, получивших положительные тесты на коронавирус, вернется самолетом в Амстердам.

Судьба товарищеского матча «Аякса» против «Шахтера», который запланирован на 26 июля, пока остается неизвестной.

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Источник ФК Аякс
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