Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом

Нидерландский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о том, что у некоторых игроков команды, находящейся ныне на сборе в Австрии, был диагностирован ковид.

По этой причине «Аякс» отменил запланированный на сегодня товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта», предварительно проконсультировавшись с немецким клубом.

Сегодня же «Аякс» без футболистов, получивших положительные тесты на коронавирус, вернется самолетом в Амстердам.

Судьба товарищеского матча «Аякса» против «Шахтера», который запланирован на 26 июля, пока остается неизвестной.