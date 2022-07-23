Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове
Другие новости
23 июля 2022, 12:43 |
1055
2

ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове

Вскоре в Польше состоится благотворительный теннисный матч

23 июля 2022, 12:43 |
1055
2
ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове
Facebook. Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Андрей Шевченко

Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Андреем Шевченко и Элиной Свитолиной.

«Присоединяйтесь к нам в 13:20 (по Киеву - прим.), мы примем участие в благотворительном матче, организованном Элиной Свитолиной и Игой Свентек для украинских детей. Трансляция глобальная и бесплатная», - написал Стаховский.

 

 

Напомним, Свентек сыграет одиночный матч против другой польской теннисистки Агнешки Радваньской. Также состоится парная встреча с участием Свентек, Радваньской, Стаховского и поляка-юниора Мартина Павельски.

Элина Свитолина будет судьей обоих матчей как посол платформы UNITED24, направленной на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку Украины в мире. Андрей Шевченко будет присутствовать тоже как посол UNITED24.

По теме:
ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
фото Сергей Стаховский Андрей Шевченко Элина Свитолина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 23 июля 2022, 08:40 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Футбол | 23 июля 2022, 11:44 2
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»

В российском клубе уже раскатали губу

Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»
Футбол | 22.07.2022, 18:41
Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»
Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
Футбол | 22.07.2022, 20:03
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 23.07.2022, 07:23
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Чи буде якась трансляція?
Ответить
+2
Sergey Gorbachenko
Дійсно, хоча б через інтернет ресурси організували трансляцію.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
21.07.2022, 23:59 2
Футбол
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
22.07.2022, 21:00 5
Футбол
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
21.07.2022, 21:59 11
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
22.07.2022, 08:05 15
Футбол
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
22.07.2022, 06:23 15
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Для меня это золото»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для меня это золото»
21.07.2022, 10:41
Другие виды
Динамо повторило антирекорд Зари
Динамо повторило антирекорд Зари
21.07.2022, 11:44 2
Футбол
Студенческая сборная Украины разгромила Польшу и вышла в полуфинал ЧМ
Студенческая сборная Украины разгромила Польшу и вышла в полуфинал ЧМ
23.07.2022, 04:45 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем