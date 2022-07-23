ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове

Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Андреем Шевченко и Элиной Свитолиной.

«Присоединяйтесь к нам в 13:20 (по Киеву - прим.), мы примем участие в благотворительном матче, организованном Элиной Свитолиной и Игой Свентек для украинских детей. Трансляция глобальная и бесплатная», - написал Стаховский.

Напомним, Свентек сыграет одиночный матч против другой польской теннисистки Агнешки Радваньской. Также состоится парная встреча с участием Свентек, Радваньской, Стаховского и поляка-юниора Мартина Павельски.

Элина Свитолина будет судьей обоих матчей как посол платформы UNITED24, направленной на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку Украины в мире. Андрей Шевченко будет присутствовать тоже как посол UNITED24.