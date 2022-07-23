Украина. Премьер лига23 июля 2022, 12:21 |
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Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину
Павлу Кириченко было 27 лет
23 июля 2022, 12:21 |
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Воспитанник львовских «Карпат» Павел Кириченко погиб в зоне боевых действий, защищая Украину от российских оккупантов.
Бывшему футболисту было 27 лет. Ранее он выступал за юношеский состав «Куликова» из Львовской области.
Напомним, накануне украинский стронгмен Василий Павельев погиб под обстрелами на фронте.
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