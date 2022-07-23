Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину

Воспитанник львовских «Карпат» Павел Кириченко погиб в зоне боевых действий, защищая Украину от российских оккупантов.

Бывшему футболисту было 27 лет. Ранее он выступал за юношеский состав «Куликова» из Львовской области.

Напомним, накануне украинский стронгмен Василий Павельев погиб под обстрелами на фронте.