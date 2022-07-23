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14.07.2022, FT 4 : 2
Украина. Премьер лига23 июля 2022, 09:30 | Обновлено 23 июля 2022, 12:07
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Арис – Днепр-1 – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
23 июля 2022, 09:30 | Обновлено 23 июля 2022, 12:07
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в контрольном матче проиграл кипрскому «Арису» со счетом 2:4.
События матча
87’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Днепр-1.
55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Днепр-1.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
19’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
14’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Арис Лимасол.
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