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Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 09:30 | Обновлено 23 июля 2022, 12:07
208
0

Арис – Днепр-1 – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

23 июля 2022, 09:30 | Обновлено 23 июля 2022, 12:07
208
0
Арис – Днепр-1 – 4:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в контрольном матче проиграл кипрскому «Арису» со счетом 2:4.

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Днепр-1.
55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Днепр-1.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
19’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арис Лимасол.
14’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Арис Лимасол.
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Источник Sport.ua
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