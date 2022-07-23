Другие новости23 июля 2022, 11:25 | Обновлено 23 июля 2022, 12:08
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4
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
Украинская теннисистка сфотографировалась на сапборде
23 июля 2022, 11:25 | Обновлено 23 июля 2022, 12:08
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20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок.
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На нем спортсменка позирует на сапборде в черном бикини, демонстрируя упругие ягодицы.
Напомним, Марта травмировалась на Уимблдоне и теперь вынуждена пропускать соревнования.
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Комментарии 4
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Тренд... Хвастаться жопой,когда нет результатов.
Может, она похвасталась не этим, а просто тем, что умеет стоять на сапборде, потому как и это весьма непросто, особенно для новичка
Для тенниса может это и хорошо,но а так нечем хвастаться-это дело вкуса.
Надо не хвастаться ,а работать больше на тренировках
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