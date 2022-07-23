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  4. ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
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23 июля 2022, 11:25 | Обновлено 23 июля 2022, 12:08
1535
4

ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами

Украинская теннисистка сфотографировалась на сапборде

23 июля 2022, 11:25 | Обновлено 23 июля 2022, 12:08
1535
4
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
Instagram. Марта Костюк

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок.

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На нем спортсменка позирует на сапборде в черном бикини, демонстрируя упругие ягодицы.

Напомним, Марта травмировалась на Уимблдоне и теперь вынуждена пропускать соревнования.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Сергей Романчиков
Тренд... Хвастаться жопой,когда нет результатов.
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+1
steelmaker
Может, она похвасталась не этим, а просто тем, что умеет стоять на сапборде, потому как и это весьма непросто, особенно для новичка
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0
aleks8-48
Для тенниса может это и хорошо,но а так нечем хвастаться-это дело вкуса.
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0
Леха
Надо не хвастаться ,а работать больше на тренировках 
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0
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