ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок.

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На нем спортсменка позирует на сапборде в черном бикини, демонстрируя упругие ягодицы.

Напомним, Марта травмировалась на Уимблдоне и теперь вынуждена пропускать соревнования.