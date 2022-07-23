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Испания
23 июля 2022, 10:27 | Обновлено 23 июля 2022, 10:30
169
0

ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Азар против Рюдигера

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

23 июля 2022, 10:27 | Обновлено 23 июля 2022, 10:30
169
0
ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Азар против Рюдигера
Getty Images/Global Images Ukraine

В сегодняшнем ролике вашему вниманию предлагаем футбольную викторину с участием игроков мадридского «Реала» Эдена Азара и Антонио Рюдигера.

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Источник Sport.ua
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