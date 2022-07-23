Другие новости23 июля 2022, 09:48 | Обновлено 23 июля 2022, 10:03
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ВИДЕО. Новые трансферы в УПЛ, Додо ушел в Фиорентину, ставим на Рому
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
23 июля 2022, 09:48 | Обновлено 23 июля 2022, 10:03
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1. Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
2. Хавбек Мариуполя перешел в немецкий клуб
3. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
4. Динамо может подписать Кирилла Ковальца
5. Прогноз на матч Ницца - Рома
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