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Другие новости
23 июля 2022, 09:48 | Обновлено 23 июля 2022, 10:03
139
0

ВИДЕО. Новые трансферы в УПЛ, Додо ушел в Фиорентину, ставим на Рому

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 июля 2022, 09:48 | Обновлено 23 июля 2022, 10:03
139
0
ВИДЕО. Новые трансферы в УПЛ, Додо ушел в Фиорентину, ставим на Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
2. Хавбек Мариуполя перешел в немецкий клуб
3. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
4. Динамо может подписать Кирилла Ковальца
5. Прогноз на матч Ницца - Рома

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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