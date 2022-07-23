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Чемпионат Бельгии
Стандард
22.07.2022, FT 2 : 2
Гент
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Бельгия
23 июля 2022, 06:43 | Обновлено 23 июля 2022, 06:54
198
0

Стартовал чемпионат Бельгии. Стандард вырвал ничью в меньшинстве у Гента

Защитник Ноэ Дюссенн уравнял ситуацию на 89-й минуте поединка

23 июля 2022, 06:43 | Обновлено 23 июля 2022, 06:54
198
0
Стартовал чемпионат Бельгии. Стандард вырвал ничью в меньшинстве у Гента
Jupiler Pro League

В Бельгии 22 июля стартовал новый национальный чемпионат сезона 2022/23.

«Стандард» из Льежа вырвал ничью в меньшинстве в игре с «Гентом».

Молодой защитник Александро Калю на 15-й минуте получил второе предупреждение и был удален с поля.

Проигрывая 1:2, на 89-й минуте хозяева поля сумели вырвать ничью усилиями защитника Ноэ Дюссенна (2:2).

Чемпионат Бельгии

1-й тур, 22 июля

Стандард – Гент – 2:2

Голы: Амалла, 34 (пен) Дюссенн, 89 – Тиссудали, 61, Лемайич, 79.

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Источник Sport.ua
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