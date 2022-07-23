Стартовал чемпионат Бельгии. Стандард вырвал ничью в меньшинстве у Гента
Защитник Ноэ Дюссенн уравнял ситуацию на 89-й минуте поединка
В Бельгии 22 июля стартовал новый национальный чемпионат сезона 2022/23.
«Стандард» из Льежа вырвал ничью в меньшинстве в игре с «Гентом».
Молодой защитник Александро Калю на 15-й минуте получил второе предупреждение и был удален с поля.
Проигрывая 1:2, на 89-й минуте хозяева поля сумели вырвать ничью усилиями защитника Ноэ Дюссенна (2:2).
Чемпионат Бельгии
1-й тур, 22 июля
Стандард – Гент – 2:2
Голы: Амалла, 34 (пен) Дюссенн, 89 – Тиссудали, 61, Лемайич, 79.
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