Стартовал чемпионат Бельгии. Стандард вырвал ничью в меньшинстве у Гента

В Бельгии 22 июля стартовал новый национальный чемпионат сезона 2022/23.

«Стандард» из Льежа вырвал ничью в меньшинстве в игре с «Гентом».

Молодой защитник Александро Калю на 15-й минуте получил второе предупреждение и был удален с поля.

Проигрывая 1:2, на 89-й минуте хозяева поля сумели вырвать ничью усилиями защитника Ноэ Дюссенна (2:2).

Чемпионат Бельгии

1-й тур, 22 июля

Стандард – Гент – 2:2

Голы: Амалла, 34 (пен) Дюссенн, 89 – Тиссудали, 61, Лемайич, 79.