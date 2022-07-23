Семь футболистов могут покинуть Зарю в ближайшее время

В ближайшее время луганскую Зарю» могут покинуть 7 футболистов, информирует Территория Зари.

В их числе: голкипер Никита Шевченко, защитники Валерий Дубко, Юрий Дудник, Тимофей Сухарь, Данил Скорко.

Также в списке полузащитник Максим Казаков и нападающий Абдулла Абдуллаев.