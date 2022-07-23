Украина. Премьер лига23 июля 2022, 02:24 | Обновлено 23 июля 2022, 02:50
132
0
Семь футболистов могут покинуть Зарю в ближайшее время
В их число входит голкипер Никита Шевченко
23 июля 2022, 02:24 | Обновлено 23 июля 2022, 02:50
132
0
В ближайшее время луганскую Зарю» могут покинуть 7 футболистов, информирует Территория Зари.
В их числе: голкипер Никита Шевченко, защитники Валерий Дубко, Юрий Дудник, Тимофей Сухарь, Данил Скорко.
Также в списке полузащитник Максим Казаков и нападающий Абдулла Абдуллаев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июля 2022, 21:30 2
Габриэл Верон продолжит карьеру в Португалии
Футбол | 22 июля 2022, 08:05 14
«Динамо» и «Ворскла» принесли в зачет Украине евроочки на текущей неделе
Футбол | 22.07.2022, 05:25
Футбол | 22.07.2022, 11:11
Футбол | 22.07.2022, 20:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2022, 03:15 3
21.07.2022, 03:31
22.07.2022, 04:40 1
22.07.2022, 21:00 5
21.07.2022, 07:59 32
22.07.2022, 01:18 2
21.07.2022, 10:41
21.07.2022, 21:03