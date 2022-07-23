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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 02:24 | Обновлено 23 июля 2022, 02:50
132
0

Семь футболистов могут покинуть Зарю в ближайшее время

В их число входит голкипер Никита Шевченко

23 июля 2022, 02:24 | Обновлено 23 июля 2022, 02:50
132
0
Семь футболистов могут покинуть Зарю в ближайшее время
ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

В ближайшее время луганскую Зарю» могут покинуть 7 футболистов, информирует Территория Зари.

В их числе: голкипер Никита Шевченко, защитники Валерий Дубко, Юрий Дудник, Тимофей Сухарь, Данил Скорко.

Также в списке полузащитник Максим Казаков и нападающий Абдулла Абдуллаев.

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Источник Территория Зари
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