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ITF
22 июля 2022, 19:19 | Обновлено 22 июля 2022, 19:20
187
0

Украинский теннисист покоряет Шри-Ланку

Эрик Ваншельбойм вышел в полуфинал грунтового 15-тысячника ITF в Коломбо

22 июля 2022, 19:19 | Обновлено 22 июля 2022, 19:20
187
0
Украинский теннисист покоряет Шри-Ланку
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Вторая ракетка турнира Эрик Ваншельбойм уверенно продвигается по сетке грунтового фьючерса в Коломбо (Шри-Ланка). 

На своем пути украинец обыграл Палапхума Ковапитуктеда с Таиланда (6:2, 6:2), Параса Дахию с Индии (3:0, отказ Дахии из-за травмы) и Фардина Камара тоже с Индии (6:3, 3:0, отказ Камара из-за травмы). 

В полуфинале Эрик сыграет снова с представителем Индии - Манишом Сурешкумаром. Матч состоится 23 июля не ранее 07:30 по Киеву.

Стоит отметить, что Эрик играл также и пары. С ним выступал первый сеянный турнира - Квентин Фолио (Франция). Но, к сожалению, французско-украинский дуэт вылетел в 1/4 финала от пары с Индии (Адиль Калианпур и Дигвиджай Сингх).

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Эрик Ваншельбойм ITF Коломбо Квентин Фольо
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Источник Sport.ua
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