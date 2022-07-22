Украинский теннисист покоряет Шри-Ланку

Вторая ракетка турнира Эрик Ваншельбойм уверенно продвигается по сетке грунтового фьючерса в Коломбо (Шри-Ланка).

На своем пути украинец обыграл Палапхума Ковапитуктеда с Таиланда (6:2, 6:2), Параса Дахию с Индии (3:0, отказ Дахии из-за травмы) и Фардина Камара тоже с Индии (6:3, 3:0, отказ Камара из-за травмы).

В полуфинале Эрик сыграет снова с представителем Индии - Манишом Сурешкумаром. Матч состоится 23 июля не ранее 07:30 по Киеву.

Стоит отметить, что Эрик играл также и пары. С ним выступал первый сеянный турнира - Квентин Фолио (Франция). Но, к сожалению, французско-украинский дуэт вылетел в 1/4 финала от пары с Индии (Адиль Калианпур и Дигвиджай Сингх).