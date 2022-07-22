Барселона продала часть своих телеправ американской компании

«Барселона» продала 15% своих телевизионных прав в Ла Лиге на ближайшие 25 лет американской компании Sixth Street. Ранее каталонцы продали этой же компании еще 10% прав.

Первая сделка принесла «Барселоне» 207,5 миллиона евро, вторая – 315 миллионов. Суммарно – 522,5 миллиона.

Эта сумма поможет «Барселоне» решить текущие финансовые проблемы и вписаться в требования Ла Лиги для заявки новичков команды на сезон.