Испания22 июля 2022, 15:08 | Обновлено 22 июля 2022, 15:09
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Барселона продала часть своих телеправ американской компании
Каталонцы пытаются решить свои финансовые проблемы
22 июля 2022, 15:08 | Обновлено 22 июля 2022, 15:09
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«Барселона» продала 15% своих телевизионных прав в Ла Лиге на ближайшие 25 лет американской компании Sixth Street. Ранее каталонцы продали этой же компании еще 10% прав.
Первая сделка принесла «Барселоне» 207,5 миллиона евро, вторая – 315 миллионов. Суммарно – 522,5 миллиона.
Эта сумма поможет «Барселоне» решить текущие финансовые проблемы и вписаться в требования Ла Лиги для заявки новичков команды на сезон.
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Комментарии 1
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Ну это сливки, это бизнес мировой, если взять Украину и как Ахметов не пытался создать продукт из украинского футбола у него нечего никогда не выйдет по причине нужно свои шаблоны создавать и заставлять мир жить по ним.
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