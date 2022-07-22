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  4. Барселона продала часть своих телеправ американской компании
Испания
22 июля 2022, 15:08 | Обновлено 22 июля 2022, 15:09
128
1

Барселона продала часть своих телеправ американской компании

Каталонцы пытаются решить свои финансовые проблемы

22 июля 2022, 15:08 | Обновлено 22 июля 2022, 15:09
128
1
Барселона продала часть своих телеправ американской компании
ФК Барселона

«Барселона» продала 15% своих телевизионных прав в Ла Лиге на ближайшие 25 лет американской компании Sixth Street. Ранее каталонцы продали этой же компании еще 10% прав.

Первая сделка принесла «Барселоне» 207,5 миллиона евро, вторая – 315 миллионов. Суммарно – 522,5 миллиона.

Эта сумма поможет «Барселоне» решить текущие финансовые проблемы и вписаться в требования Ла Лиги для заявки новичков команды на сезон.

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Источник ФК Барселона
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Комментарии 1
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ass36
Ну это сливки, это бизнес мировой, если взять Украину и как Ахметов не пытался создать продукт из украинского футбола у него нечего никогда не выйдет по причине нужно свои шаблоны создавать и заставлять мир жить по ним.
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