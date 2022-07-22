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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Мариуполя Меличенко перешел в немецкий клуб
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 14:35 | Обновлено 22 июля 2022, 14:36
680
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Мариуполя Меличенко перешел в немецкий клуб

Украинский полузащитник будет выступать за «Динамо» Дрезден

22 июля 2022, 14:35 | Обновлено 22 июля 2022, 14:36
680
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Мариуполя Меличенко перешел в немецкий клуб
ФК Динамо Дрезден. Кирилл Меличенко

Немецкий клуб «Динамо» Дрезден официально сообщило о подписании полузащитника «Мариуполя» Кирилла Меличенко. Контракт рассчитан на два года.

После начала войны 23-летний Меличенко тренировался с «Динамо» Дрезден в статусе беженца. Позже клуб принял решение подписать с хавбеком полноценный контракт.

Меличенко является воспитанником «Шахтера», вызывался в молодежную сборную Украины. Провел 1 гол в 32 матчах УПЛ за «Мариуполь» и «Минай».

«Динамо» Дрезден по итогам второй Бундеслиги вылетел в третий дивизион.

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Динамо Дрезден Кирилл Меличенко Мариуполь трансферы трансферы УПЛ
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ALKOSruLKA
...ага, а його Маріуполь хай інші звільняють! Футболісти у нас поза законом!
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