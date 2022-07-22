ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Мариуполя Меличенко перешел в немецкий клуб

Немецкий клуб «Динамо» Дрезден официально сообщило о подписании полузащитника «Мариуполя» Кирилла Меличенко. Контракт рассчитан на два года.

После начала войны 23-летний Меличенко тренировался с «Динамо» Дрезден в статусе беженца. Позже клуб принял решение подписать с хавбеком полноценный контракт.

Меличенко является воспитанником «Шахтера», вызывался в молодежную сборную Украины. Провел 1 гол в 32 матчах УПЛ за «Мариуполь» и «Минай».

«Динамо» Дрезден по итогам второй Бундеслиги вылетел в третий дивизион.