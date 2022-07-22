Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Куда пойдет Мудрик, деньги за Зинченко, ставим на Зальцбург
Германия
22 июля 2022, 13:56 | Обновлено 22 июля 2022, 14:05
378
0

ВИДЕО. Куда пойдет Мудрик, деньги за Зинченко, ставим на Зальцбург

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 июля 2022, 13:56 | Обновлено 22 июля 2022, 14:05
378
0
ВИДЕО. Куда пойдет Мудрик, деньги за Зинченко, ставим на Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Байер предложил за Мудрика столько же, сколько и Брентфорд
2. Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
3. Джесси Лингард игрок Ноттингем Форест
4. Прогноз на матч Зальцбург – Аустрия Вена

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ЗСУ отримали будівельні матеріали за сприяння Favbet Foundation
ВИДЕО. Зинченко уже в Арсенале, Джурасек в Шахтере, ставим на Ворсклу
Дарья Белодед: о войне, лояльности к россиянам в дзюдо и волонтерстве
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмолюк надеется скоро дебютировать в АПЛ и сыграть за сборную Украины
Футбол | 22 июля 2022, 10:28 0
Ярмолюк надеется скоро дебютировать в АПЛ и сыграть за сборную Украины
Ярмолюк надеется скоро дебютировать в АПЛ и сыграть за сборную Украины

Хавбек уже работает в Англии

Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Футбол | 21 июля 2022, 21:54 22
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме

Полтавчане одержали победу в первом матче

Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22.07.2022, 13:08
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
Футбол | 22.07.2022, 11:31
Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.07.2022, 21:59
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 2
Бокс
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
20.07.2022, 21:30 2
Другие виды
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 13
Бокс
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
20.07.2022, 22:55 25
Футбол
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
22.07.2022, 06:23 13
Другие виды
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
20.07.2022, 13:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем