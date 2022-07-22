Германия22 июля 2022, 13:56 | Обновлено 22 июля 2022, 14:05
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ВИДЕО. Куда пойдет Мудрик, деньги за Зинченко, ставим на Зальцбург
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 июля 2022, 13:56 | Обновлено 22 июля 2022, 14:05
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1. Байер предложил за Мудрика столько же, сколько и Брентфорд
2. Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
3. Джесси Лингард игрок Ноттингем Форест
4. Прогноз на матч Зальцбург – Аустрия Вена
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