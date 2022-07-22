Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»

Наставник Мирон Маркевич рассказал о том, что переговоров о работе в «Металлисте» или «Шахтере» не было, но тренер все еще хочет вернуться к деятельности.

— Вам Ярославский предлагал вернуться в «Металлист»?

— Нет.

— Другие предложения из УПЛ были?

— Нет.

— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили «Шахтер».

— Возможно.

— А у вас был разговор с руководством «Шахтера»?

— Нет.

— А вы панируете возвращаться к тренерской деятельности?

— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.