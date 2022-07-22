Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
Тренер все еще хочет работать
Наставник Мирон Маркевич рассказал о том, что переговоров о работе в «Металлисте» или «Шахтере» не было, но тренер все еще хочет вернуться к деятельности.
— Вам Ярославский предлагал вернуться в «Металлист»?
— Нет.
— Другие предложения из УПЛ были?
— Нет.
— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили «Шахтер».
— Возможно.
— А у вас был разговор с руководством «Шахтера»?
— Нет.
— А вы панируете возвращаться к тренерской деятельности?
— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.
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