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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 11:31 |
307
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»

Тренер все еще хочет работать

22 июля 2022, 11:31 |
307
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Разговора с Металлистом и Шахтером не было»
dnipro.ua

Наставник Мирон Маркевич рассказал о том, что переговоров о работе в «Металлисте» или «Шахтере» не было, но тренер все еще хочет вернуться к деятельности.

— Вам Ярославский предлагал вернуться в «Металлист»?

— Нет.

— Другие предложения из УПЛ были?

— Нет.

— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили «Шахтер».

— Возможно.

— А у вас был разговор с руководством «Шахтера»?

— Нет.

— А вы панируете возвращаться к тренерской деятельности?

— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.

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Источник FanDay
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Дід ще плекає надії на щось фантастичне...мабуть краще буде на місце Петракова?)))
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