Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милан презентовал новый гостевой комплект формы
Италия
22 июля 2022, 11:12 |
714
0

ФОТО. Милан презентовал новый гостевой комплект формы

«Россонери» будут играть в белом

22 июля 2022, 11:12 |
714
0
ФОТО. Милан презентовал новый гостевой комплект формы
ФК Милан

«Милан» презентовал выездной комплект формы на следующий сезон. Выполнен он в традиционном для второго комплекта белом цвете. Главная особенность дизайна – тонкие красно-черные горизонтальные полоски:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

По теме:
ВИДЕО. Лидер Тур де Франс подождал главного соперника после его падения
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
ФОТО. Ювентус презентовал новую выездную форму
Милан фото игровая форма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Милан
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Футбол | 21 июля 2022, 17:03 0
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19

Боль и Яцык вернулись в юношескую команду

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 22 июля 2022, 05:25 0
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Футбол | 22.07.2022, 12:10
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Ворскла обыграла АИК в Стокгольме, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание
Футбол | 22.07.2022, 06:00
Ворскла обыграла АИК в Стокгольме, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание
Ворскла обыграла АИК в Стокгольме, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Футбол | 21.07.2022, 16:18
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
21.07.2022, 00:19 1
Другие виды
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
21.07.2022, 21:03
Теннис
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
21.07.2022, 21:54 22
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 2
Бокс
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
22.07.2022, 06:23 12
Другие виды
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
20.07.2022, 13:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем