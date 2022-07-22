Италия22 июля 2022, 11:12 |
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ФОТО. Милан презентовал новый гостевой комплект формы
«Россонери» будут играть в белом
22 июля 2022, 11:12 |
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«Милан» презентовал выездной комплект формы на следующий сезон. Выполнен он в традиционном для второго комплекта белом цвете. Главная особенность дизайна – тонкие красно-черные горизонтальные полоски:
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