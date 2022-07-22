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  4. ВИДЕО. Тренер Арсенала оценил трансфер Александра Зинченко
Англия
22 июля 2022, 10:11 |
1183
0

ВИДЕО. Тренер Арсенала оценил трансфер Александра Зинченко

Микель Артета более чем доволен новичком

22 июля 2022, 10:11 |
1183
0
ВИДЕО. Тренер Арсенала оценил трансфер Александра Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал короткий комментарий по поводу перехода в лондонскую команду украинца Александра Зинченко.

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко видео
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Источник Sport.ua
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