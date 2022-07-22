Англия22 июля 2022, 10:11 |
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ВИДЕО. Тренер Арсенала оценил трансфер Александра Зинченко
Микель Артета более чем доволен новичком
22 июля 2022, 10:11 |
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Наставник «Арсенала» Микель Артета дал короткий комментарий по поводу перехода в лондонскую команду украинца Александра Зинченко.
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