Денис ПОПОВ: «В Стамбуле Динамо будет намного сложнее»
Игрок оценил старт в Лиге чемпионов
Защитник «Динамо» Денис Попов оценил первый матч (0:0) против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.
«Не доиграл матч, потому что в спаррингах не играл по 90 минут. Ничего серьезного, небольшая судорога только была. Все старались, отдавали силы. Хотелось победить, хотя ничья - неплохой результат».
«Будем все решать в Стамбуле, и там будет намного сложнее. В первом матче не удалось только забить», - сказал Попов.
Ответный матч состоится 27 июля.
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