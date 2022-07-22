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  4. Денис ПОПОВ: «В Стамбуле Динамо будет намного сложнее»
Лига чемпионов
22 июля 2022, 09:48 |
367
0

Денис ПОПОВ: «В Стамбуле Динамо будет намного сложнее»

Игрок оценил старт в Лиге чемпионов

22 июля 2022, 09:48 |
367
0
Денис ПОПОВ: «В Стамбуле Динамо будет намного сложнее»
ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов оценил первый матч (0:0) против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.

«Не доиграл матч, потому что в спаррингах не играл по 90 минут. Ничего серьезного, небольшая судорога только была. Все старались, отдавали силы. Хотелось победить, хотя ничья - неплохой результат».

«Будем все решать в Стамбуле, и там будет намного сложнее. В первом матче не удалось только забить», - сказал Попов.

Ответный матч состоится 27 июля.

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Динамо Киев Денис Попов Фенербахче - Динамо Лига чемпионов
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Источник FootballHub
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