Денис ПОПОВ: «В Стамбуле Динамо будет намного сложнее»

Защитник «Динамо» Денис Попов оценил первый матч (0:0) против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.

«Не доиграл матч, потому что в спаррингах не играл по 90 минут. Ничего серьезного, небольшая судорога только была. Все старались, отдавали силы. Хотелось победить, хотя ничья - неплохой результат».

«Будем все решать в Стамбуле, и там будет намного сложнее. В первом матче не удалось только забить», - сказал Попов.

Ответный матч состоится 27 июля.