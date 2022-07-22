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  4. Лидер АИКа: «Очень недоволен матчем против Ворсклы. Как будто не мы играли»
Лига конференций
22 июля 2022, 09:11 |
365
0

Лидер АИКа: «Очень недоволен матчем против Ворсклы. Как будто не мы играли»

Себастьян Ларссон - о поражении в матче еврокубка

22 июля 2022, 09:11 |
365
0
Лидер АИКа: «Очень недоволен матчем против Ворсклы. Как будто не мы играли»
aftonbladet.se

Хавбек и лидер АИКа Себастьян Ларссон крайне недоволен тем, как команда сыграла против «Ворсклы» (2:3) в первом матче квалификации Лиги конференций.

«Я очень недоволен и своей игрой, и игрой команды. Я не буду указывать пальцем, но нам предстоит важный разговор. Все видели матч».

«Понимали, что нам противостоит хороший соперник, но такое ощущение, что это не мы были на поле», - сказал Ларссон.

Ответный матч состоится 27 июля.

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Источник Sportbladet
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