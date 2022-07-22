Лидер АИКа: «Очень недоволен матчем против Ворсклы. Как будто не мы играли»

Хавбек и лидер АИКа Себастьян Ларссон крайне недоволен тем, как команда сыграла против «Ворсклы» (2:3) в первом матче квалификации Лиги конференций.

«Я очень недоволен и своей игрой, и игрой команды. Я не буду указывать пальцем, но нам предстоит важный разговор. Все видели матч».

«Понимали, что нам противостоит хороший соперник, но такое ощущение, что это не мы были на поле», - сказал Ларссон.

Ответный матч состоится 27 июля.