Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо и Фенербахче - две равные команды»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил ничью 0:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Было сложно, потому что у «Фенербахче» хорошая команда. Индивидуально очень качественные игроки, но мы хорошо справлялись, боролись за каждый мяч. Нужно было лучше использовать наши контратаки. Посмотрим, как будет в Стамбуле».

«Там точно будет горячо. Играют две равные команды, у нас моменты, у них моменты», - сказал Вербич.

Второй матч состоится 27 июля.