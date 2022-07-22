Лига чемпионов22 июля 2022, 07:40 |
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо и Фенербахче - две равные команды»
Игрок оценил противостояние с турецким соперником
22 июля 2022, 07:40 |
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Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил ничью 0:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».
«Было сложно, потому что у «Фенербахче» хорошая команда. Индивидуально очень качественные игроки, но мы хорошо справлялись, боролись за каждый мяч. Нужно было лучше использовать наши контратаки. Посмотрим, как будет в Стамбуле».
«Там точно будет горячо. Играют две равные команды, у нас моменты, у них моменты», - сказал Вербич.
Второй матч состоится 27 июля.
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