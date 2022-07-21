ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
Рашистские мрази «освободили» стадион от футбола и других видов спорта
Дети-велосипедисты показали, как сейчас выглядит разрушенный стадион в Мариуполе, который оккупирован войсками рф.
Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что на территории стадиона российские захватчики играют в футбол и проводят для молодежи лекции о вреде алкоголя.
На видео дети на велосипедах снимают разрушенное здание, и один из подростков мрачно шутит: «Когда-то стадион был целым, и я занимался здесь вольной борьбой. А сейчас я могу здесь заняться только уборкой».
Андрющенко отметил: «Это еще один взгляд на реальность Мариуполя глазами детей, не научившихся лгать».
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
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