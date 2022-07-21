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  4. ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 23:59 | Обновлено 22 июля 2022, 00:14
128
1

ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе

Рашистские мрази «освободили» стадион от футбола и других видов спорта

21 июля 2022, 23:59 | Обновлено 22 июля 2022, 00:14
128
1
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
Telegram Петра Андрющенко

Дети-велосипедисты показали, как сейчас выглядит разрушенный стадион в Мариуполе, который оккупирован войсками рф.

Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что на территории стадиона российские захватчики играют в футбол и проводят для молодежи лекции о вреде алкоголя.

На видео дети на велосипедах снимают разрушенное здание, и один из подростков мрачно шутит: «Когда-то стадион был целым, и я занимался здесь вольной борьбой. А сейчас я могу здесь заняться только уборкой».

Андрющенко отметил: «Это еще один взгляд на реальность Мариуполя глазами детей, не научившихся лгать».

ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе

 

 

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Леха
Уроды орки ,тут я играл за  свой цех в баскетбол 
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