Металлист 1925 проведет 6 контрольных матчей за 12 дней

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» проведет шесть матчей в течение 12-ти дней.

Соперником харьковчан будут «Колос», «Штурм» (Иванкив), «Нива» (Бузова), «Черноморец», ФСК «Мариуполь» и «Рубикон».

Матчи пройдут с 22 июля по 2 августа.