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  4. Металлист 1925 проведет 6 контрольных матчей за 12 дней
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 07:18 |
126
0

Металлист 1925 проведет 6 контрольных матчей за 12 дней

Команда определилась с соперниками

22 июля 2022, 07:18 |
126
0
Металлист 1925 проведет 6 контрольных матчей за 12 дней
metalist1925.com

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» проведет шесть матчей в течение 12-ти дней.

Соперником харьковчан будут «Колос», «Штурм» (Иванкив), «Нива» (Бузова), «Черноморец», ФСК «Мариуполь» и «Рубикон».

Матчи пройдут с 22 июля по 2 августа.

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Источник ФК Металлист
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