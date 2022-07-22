Украина. Премьер лига22 июля 2022, 07:18 |
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Металлист 1925 проведет 6 контрольных матчей за 12 дней
Команда определилась с соперниками
22 июля 2022, 07:18 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» проведет шесть матчей в течение 12-ти дней.
Соперником харьковчан будут «Колос», «Штурм» (Иванкив), «Нива» (Бузова), «Черноморец», ФСК «Мариуполь» и «Рубикон».
Матчи пройдут с 22 июля по 2 августа.
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