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  4. Георгий БУЩАН: «Динамо сыграло более-менее нормально»
Лига чемпионов
21 июля 2022, 20:27 |
391
0

Георгий БУЩАН: «Динамо сыграло более-менее нормально»

Вратарь, в целом, доволен ничьей

21 июля 2022, 20:27 |
391
0
Георгий БУЩАН: «Динамо сыграло более-менее нормально»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан оценил ничью 0:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Более-менее нормально сыграли, если учитывать, что это первый официальный матч за длительное время. Противостояние из двух матчей, и главное, что мы не пропустили, не проиграли».

«Все решится в Стамбуле, а свои ошибки будем исправлять. Понимаем, что в Турции у них будет поддержка», - сказал Бущан.

Второй матч состоится 27 июля.

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Динамо Киев Фенербахче - Динамо Георгий Бущан Лига чемпионов
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Источник FootballHub
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