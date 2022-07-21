Лига чемпионов21 июля 2022, 20:27 |
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Георгий БУЩАН: «Динамо сыграло более-менее нормально»
Вратарь, в целом, доволен ничьей
21 июля 2022, 20:27 |
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Вратарь «Динамо» Георгий Бущан оценил ничью 0:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».
«Более-менее нормально сыграли, если учитывать, что это первый официальный матч за длительное время. Противостояние из двух матчей, и главное, что мы не пропустили, не проиграли».
«Все решится в Стамбуле, а свои ошибки будем исправлять. Понимаем, что в Турции у них будет поддержка», - сказал Бущан.
Второй матч состоится 27 июля.
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