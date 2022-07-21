Георгий БУЩАН: «Динамо сыграло более-менее нормально»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан оценил ничью 0:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Более-менее нормально сыграли, если учитывать, что это первый официальный матч за длительное время. Противостояние из двух матчей, и главное, что мы не пропустили, не проиграли».

«Все решится в Стамбуле, а свои ошибки будем исправлять. Понимаем, что в Турции у них будет поддержка», - сказал Бущан.

Второй матч состоится 27 июля.