С легионерами в заявке. Состав Ворсклы на матч Лиги конференций

Сегодня в 20:00 состоится первый матч квалификации Лиги конференций между «Ворсклой» и АИКом. Игра состоится в Стокгольме.

Это первый официальный матч нового тренера полтавчан Виктора Скрипника.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Зайков, Яворский, Бацула, Козыренко, В.Тилль, Пуцлин, Олейник, Степанюк, Оливейра

В запасе: Исенко, Ткаченко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Челядин, Черныш, Крипчук, Мельничук, Родригес