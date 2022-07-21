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Лига конференций
21 июля 2022, 18:47 | Обновлено 21 июля 2022, 18:53
1507
0

С легионерами в заявке. Состав Ворсклы на матч Лиги конференций

Состав на матч еврокубка

21 июля 2022, 18:47 | Обновлено 21 июля 2022, 18:53
1507
0
С легионерами в заявке. Состав Ворсклы на матч Лиги конференций
vorskla.com.ua

Сегодня в 20:00 состоится первый матч квалификации Лиги конференций между «Ворсклой» и АИКом. Игра состоится в Стокгольме.

Это первый официальный матч нового тренера полтавчан Виктора Скрипника.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Зайков, Яворский, Бацула, Козыренко, В.Тилль, Пуцлин, Олейник, Степанюк, Оливейра

В запасе: Исенко, Ткаченко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Челядин, Черныш, Крипчук, Мельничук, Родригес

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Источник Sport.ua
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