Судьи из Италии. Стало известно, кто обслужит матч Фенербахче - Динамо

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо».

На матче на «Шюкрю Сараджоглу» будут работать рефери из Италии. Главный арбитр – Массимилиано Иррати, ассистенты арбитра - Филиппо Мели, Доменико Рокка, четвертый арбитр – Джанлука Манганьелло.

Поединок «Фенербахче» – «Динамо» станет для Иррати только вторым на уровне Лиги чемпионов.

Матч состоится 27 июля.