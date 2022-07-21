Лига чемпионов21 июля 2022, 18:30 |
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Судьи из Италии. Стало известно, кто обслужит матч Фенербахче - Динамо
Бригада во главе с Массимилиано Иррати
21 июля 2022, 18:30 |
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УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо».
На матче на «Шюкрю Сараджоглу» будут работать рефери из Италии. Главный арбитр – Массимилиано Иррати, ассистенты арбитра - Филиппо Мели, Доменико Рокка, четвертый арбитр – Джанлука Манганьелло.
Поединок «Фенербахче» – «Динамо» станет для Иррати только вторым на уровне Лиги чемпионов.
Матч состоится 27 июля.
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