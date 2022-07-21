Кто будет показывать чемпионат? УПЛ объявила тендер на ТВ-права

УПЛ на официальном сайте объявила о старте тендера по продаже телевизионных прав на показ матчей чемпионата Украины.

Лига не указала сроки, когда будет объявлен победитель.

Ранее сообщалось, что претендентов будет максимум трое. Это каналы Сетанта и Мегого, а также часть матчей может забрать группа каналов 1+1.

Последние сезоны УПЛ показывали телеканалы Футбол 1/2/3, но они прекратили вещание.