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  4. Кто будет показывать чемпионат? УПЛ объявила тендер на ТВ-права
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 17:48 |
668
0

Кто будет показывать чемпионат? УПЛ объявила тендер на ТВ-права

УПЛ надеется реализовать медиа права на чемпионат

21 июля 2022, 17:48 |
668
0
Кто будет показывать чемпионат? УПЛ объявила тендер на ТВ-права
upl.ua

УПЛ на официальном сайте объявила о старте тендера по продаже телевизионных прав на показ матчей чемпионата Украины.

Лига не указала сроки, когда будет объявлен победитель.

Ранее сообщалось, что претендентов будет максимум трое. Это каналы Сетанта и Мегого, а также часть матчей может забрать группа каналов 1+1.

Последние сезоны УПЛ показывали телеканалы Футбол 1/2/3, но они прекратили вещание.

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Источник УПЛ
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