Украина. Премьер лига21 июля 2022, 17:48 |
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Кто будет показывать чемпионат? УПЛ объявила тендер на ТВ-права
УПЛ надеется реализовать медиа права на чемпионат
21 июля 2022, 17:48 |
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УПЛ на официальном сайте объявила о старте тендера по продаже телевизионных прав на показ матчей чемпионата Украины.
Лига не указала сроки, когда будет объявлен победитель.
Ранее сообщалось, что претендентов будет максимум трое. Это каналы Сетанта и Мегого, а также часть матчей может забрать группа каналов 1+1.
Последние сезоны УПЛ показывали телеканалы Футбол 1/2/3, но они прекратили вещание.
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