Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Сразу согласился перейти в Шахтер. Не сомневался»

Атакующий хавбек Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе в «Шахтер». Игрок подписал с клубом контракт на три года.

«Чувствую позитивные эмоции, потому что вернулся в родную команду. Благодарю клуб за доверие. Поступило предложение, я сразу согласился».

«У меня был разговор с Дарио Срной, а также через агента узнал. Ни секунды не сомневался, сразу дал добро».

«Коллектив принял меня хорошо, я почти всех знаю в команде. Играть в «Шахтере» - это уже достаточная мотивация», - сказал Тотовицкий.