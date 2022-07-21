Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Сразу согласился перейти в Шахтер. Не сомневался»
Игрок рассказал о своем возврщении
Атакующий хавбек Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе в «Шахтер». Игрок подписал с клубом контракт на три года.
«Чувствую позитивные эмоции, потому что вернулся в родную команду. Благодарю клуб за доверие. Поступило предложение, я сразу согласился».
«У меня был разговор с Дарио Срной, а также через агента узнал. Ни секунды не сомневался, сразу дал добро».
«Коллектив принял меня хорошо, я почти всех знаю в команде. Играть в «Шахтере» - это уже достаточная мотивация», - сказал Тотовицкий.
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