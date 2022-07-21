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  4. Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 17:03 |
2372
0

Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19

Боль и Яцык вернулись в юношескую команду

21 июля 2022, 17:03 |
2372
0
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
ФК Динамо Киев. Антон Боль

Тренер «Динамо» Мирча Луческу принял решение вернуть в юношескую команду киевлян защитника Антона Боля и хавбека Александра Яцыка.

Оба вернулись в «Динамо» U-19 для получения игровой практики. Команда примет участие в товарищеском турнире в Чехии с 22 по 26 июля.

Сообщается, что после этого Боль и Яцык вернутся в первую команду, потому что Луческу на них рассчитывает.

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Источник ФК Динамо Киев
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