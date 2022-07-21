Украина. Премьер лига21 июля 2022, 17:03 |
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Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Боль и Яцык вернулись в юношескую команду
21 июля 2022, 17:03 |
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Тренер «Динамо» Мирча Луческу принял решение вернуть в юношескую команду киевлян защитника Антона Боля и хавбека Александра Яцыка.
Оба вернулись в «Динамо» U-19 для получения игровой практики. Команда примет участие в товарищеском турнире в Чехии с 22 по 26 июля.
Сообщается, что после этого Боль и Яцык вернутся в первую команду, потому что Луческу на них рассчитывает.
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