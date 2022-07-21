Турция21 июля 2022, 15:05 |
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Бенфика отдала в аренду конкурента Яремчука
Харис Сеферович отправился в «Галатасарай»
21 июля 2022, 15:05 |
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«Галатасарай» официально сообщил о подписании форварда «Бенфики» Хариса Сеферовича. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.
Отметим, что Сеферович был прямым конкурентом Романа Яремчука за место основного форварда «Бенифики».
В прошлом сезоне на счету Сеферовича 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. 30-летний швейцарец выступает за «Бенфику» с 2017 года.
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