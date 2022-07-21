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  4. Бенфика отдала в аренду конкурента Яремчука
Турция
21 июля 2022, 15:05 |
228
0

Бенфика отдала в аренду конкурента Яремчука

Харис Сеферович отправился в «Галатасарай»

21 июля 2022, 15:05 |
228
0
Бенфика отдала в аренду конкурента Яремчука
ФК Галатасарай

«Галатасарай» официально сообщил о подписании форварда «Бенфики» Хариса Сеферовича. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Отметим, что Сеферович был прямым конкурентом Романа Яремчука за место основного форварда «Бенифики».

В прошлом сезоне на счету Сеферовича 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. 30-летний швейцарец выступает за «Бенфику» с 2017 года.

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Харис Сеферович Галатасарай Бенфика аренда игрока Роман Яремчук
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Источник ФК Галатасарай
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