Роман ЗОЗУЛЯ: «Не даем испанцам забыть о войне»

Форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля рассказал об отношении испанцев к войне в Украине:

«Первые 2-3 месяца полномасштабной войны была очень большая поддержка со стороны испанцев. Сейчас это немного спадает, однако мы вместе с украинской диаспорой не даем испанцам забыть об этом.

В первый месяц я присоединился к одному фонду, и их склады были тогда забиты. Люди несли все, люди помогали. Испанцы действительно очень много помогали. Сейчас я вижу, что склады уже немного пусты, люди не так помогают».