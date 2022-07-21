Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Не даем испанцам забыть о войне»
Испания
21 июля 2022, 13:02 |
235
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Не даем испанцам забыть о войне»

Украинский футболист – об отношении испанцев к войне

21 июля 2022, 13:02 |
235
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Не даем испанцам забыть о войне»
Instagram. Роман Зозуля

Форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля рассказал об отношении испанцев к войне в Украине:

«Первые 2-3 месяца полномасштабной войны была очень большая поддержка со стороны испанцев. Сейчас это немного спадает, однако мы вместе с украинской диаспорой не даем испанцам забыть об этом.

В первый месяц я присоединился к одному фонду, и их склады были тогда забиты. Люди несли все, люди помогали. Испанцы действительно очень много помогали. Сейчас я вижу, что склады уже немного пусты, люди не так помогают».

По теме:
Ярослава МАГУЧИХ: «Для меня это золото»
Генштаб: «ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС»
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
Роман Зозуля российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Футбол | 20 июля 2022, 13:10 4
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант

Скорее всего, турнир покажет Суспільне

Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Футбол | 20 июля 2022, 22:55 25
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче

Победитель противостояния определится через неделю

Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Футзал | 21.07.2022, 11:00
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Футбол | 20.07.2022, 18:56
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК
Футбол | 21.07.2022, 10:10
Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК
Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины
Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины
21.07.2022, 03:31
Война
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
21.07.2022, 07:00 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
20.07.2022, 21:30 2
Другие виды
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
21.07.2022, 07:59 20
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
20.07.2022, 05:43 9
Другие виды
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
19.07.2022, 10:00
Другие виды
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем