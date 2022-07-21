Роман ЗОЗУЛЯ: «Не даем испанцам забыть о войне»
Украинский футболист – об отношении испанцев к войне
Форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля рассказал об отношении испанцев к войне в Украине:
«Первые 2-3 месяца полномасштабной войны была очень большая поддержка со стороны испанцев. Сейчас это немного спадает, однако мы вместе с украинской диаспорой не даем испанцам забыть об этом.
В первый месяц я присоединился к одному фонду, и их склады были тогда забиты. Люди несли все, люди помогали. Испанцы действительно очень много помогали. Сейчас я вижу, что склады уже немного пусты, люди не так помогают».
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